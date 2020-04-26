7 правил здорового питания

Грамотное здоровое питание – это некий комплекс натуральных продуктов, обеспечивающих гармоничный рост и правильно развитие человеческого организма, укрепляющего защитную функцию (иммунитет) и предотвращают возникновение различных болезней.
Разнообразный, а главное, грамотно, сбалансированный ежедневный рацион человека – это совокупность продуктов, которые смогут обеспечить все потребности человеческого организма. Этот рацион может быть индивидуальный в зависимости от жизнедеятельности отдельно взятого человека, от его суточных энергозатрат, существующих заболеваний, возраста и физиологического состояния. Разнообразный, сбалансированный рацион питания – это совокупность продуктов, обеспечивающая все потребности конкретного организма. Рацион у каждого человека свой, зависит от ежедневных энергетических затрат, возраста, болезней и физиологического состояния. В целом рацион состоит из углеводов, белков и жиров, микро- и макроэлементов, витаминов и воды, однако соотношение частей требуется разное.
Для того, чтобы такой рацион был здоровым и сбалансированным, необходимо придерживаться определенных правил.
Правило 1. Не голодайте: захотели кушать, съешьте немного орехов или фрукт.
Правило 2. Много пейте: иногда может показаться, что вы проголодались, но в реальности организму просто не хватает воды. С утра это может быть вода с лимоном вместо привычного кофе. Это намного полезней.
равило 3. Употребляйте разную пищу: каждый продукт дополнит картину здорового организма своим пазлом полезного вещества.
Правило 4. Если очень захотели скушать гадость, сделайте это утром.
Правило 5. Заменяйте натуральные (например, колбасу на курятину).
Правило 6. Кушайте продукты богатые природным белком. Белковые продукты – это так незаменимый источник энергии и строительный материал для тела человека. Это могут быть разнообразные орехи, т.к. витамины в арахисе или фундуке, например, имеются в достаточном количестве.
Правило 7. Постарайтесь забыть популярные стереотипы о том, что вредно принимать пищу после 6 вечера! Если вы ложитесь спать, например, в 10 вечера, а встаете в 7 утра, то, получается, ваш организм находится в статусе голода 13 часов! Зная ваше пристрастие так издеваться над ним, он обязательно запасется энергией впрок, что выльется в накопленный жир.
Эти простейшие 7 правил своеобразные 7 шагов к сбалансированному и здоровому питанию. И помни, что гармония в еде – залог твоего прекрасного настроения и хорошего самочувствия.
Соблюдая правила здорового питания, ты сможешь поддерживать хорошую физическую форму, оставаться здоровой, сохранять высокую работоспособность и даже увеличить продолжительность жизни.