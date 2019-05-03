Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Немного о женской обуви

Женская ножка испокон веков всегда была объектом восторженных взглядов представителей сильной половины человечества. Прекрасные дамы это поняли и с тех пор уделяют этой части своего тела много внимания: педикюры, массажи, противоотечные гели итд. Но ничто не сделает ваши ножки более привлекательными, чем удобная, комфортная и красивая обувь. Учитывая, что наши ноги принимают основной удар ежедневных нагрузок на себя, мы иногда хотим купить женскую обувь в ущерб красоте. Но если постараться, можно найти идеальный баланс красоты и комфорта.

Именно такие модели с радостью представляет вашему вниманию мультибрендовый магазин качественной и доступной по цене обуви - "NO ONE". Обувь в магазине NO ONE представлена от парадных туфелек до стильных кроссовок, от изящных мюли до эксклюзивных ботфортов - ассортимент магазина ограничен исключительно вашими предпочтениями и пожеланиями к обуви. Диапазон размерной сетки, моделей и цветов придется по душе даже самым требовательным красавицам России, Беларуси и Казахстана. Именно в эти регионы максимально быстро отправляются ваши заказы, предлагая различные способы оплаты и доставки. В данный момент на сайте замечен шквал скидок и выгодных акционных предложений.

В магазине действуют подарочные карты. Поэтому, если принц не знает, что подарить своей принцессе, вариант с подарочной картой будет наиболее оптимальным.
Движение - жизнь. Позаботьтесь о том, чтобы ни одно движение не доставляло дискомфорт вашим ножкам.

25 июнь 22:53 | : Разное

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (202)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20