Северный округ: РВК-Архангельск дал чистую воду, давление - будет

В дома Северного округа Архангельска пришла чистая вода – это уже успели заметить и отметить потребители услуги - и жители домов, и чиновники местной администрации, и депутаты, и члены окружного Общественного совета.
Даже в телеграмм-каналах, где очень не любят ресурсников, тоже поставили «зачет» РВК-Архангельск.
В разговоре с нашей редакцией депутат Гордумы от Северного округа Иван Воронцов радостно сообщил, что «такой воды на Сульфате – чистой, прозрачной, - никогда не было!» Это же подтвердили в телефонных звонках жительницы деревни Повракулка Валентина Михайловна и Татьяна Вениаминовна. Обе рассказали, что раньше вода была почти коричневого цвета – ее можно было использовать только для технических нужд. После кипячения вода не меняла цвет, а только покрывалась маслянистым пятном. Эту воду никто не пил – боялись, да и на вкус она была соленой. Питьевую воду в Повракулку много лет возили водовозкой. Теперь деревенские жители довольны – они начали готовить пищу на водопроводной воде, которую с 20 мая им подают из Архангельска через новый водовод от Талажского шоссе.
Однако в ряде многоквартирных домов пока остается проблема недостаточного напора воды на верхних этажах. Над решением этой задачи сейчас сконцентрированы усилия технических служб «РВК-Архангельск».
«Мы запустили подачу воды с Центральных очистных сооружений Архангельска в Северный округ 20 мая – и по настоящее время занимаемся регулированием и наладкой оборудования в ручном режиме. У нас есть несколько домов, по которым сейчас сосредоточены основные усилия – наши специалисты ищут причины отсутствия воды на верхних этажах – и обязательно с этим разберутся. К сегодняшнему утру у нас осталось всего несколько проблемных адресов», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
Немного предыстории. В советские годы всеми сетями Северного округа заведовал Соломбальский ЦБК – градообразующее предприятие поселка. Он же проектировал и строил все сети, занимался системой водоподачи, а также очисткой воды и стоков. В 2015 году сети были переданы городу – в МУП «Водоканал», в 2019 – в «РВК-Архангельск».
В прежние годы, говорят старожилы, в сети подавалось 12 тысяч кубов воды – 500 м3 в час. В 2019-2020 гг. с ВНС, принадлежащей сторонней коммерческой организации, - 8 тысяч кубов – с избыточным давлением, насосами, которые работали на максимальных мощностях и с максимальной подачей. Это значит, что вода подавалась с избыточным давлением, разрушая и без того изношенные сети поселка Первых Пятилеток. Причем давление не менялось ни в дневное, ни в ночное время, когда водоразбор минимален – потребители спят, а вода рвет сети. Получается, из-за разрывов основной объем уходит не потребителям, а в утечки.
«На водонасосной станции N91, откуда через дюкер, проложенный под рекой Кузнечиха от Талажского шоссе, идет вода в Северный округ, установлены насосные агрегаты, оборудованные частотными преобразователями. Они регулируют работу насосных агрегатов по выходному давлению. Иными словами, сейчас у нас контролируется давление в сетях водоснабжения – и в случае, когда в домах все краны закрыты, – объем воды и давление снижается. И, соответственно, насос качает нормативный показатель, необходимый для нормального обеспечения всех жителей водоснабжения в данном поселке», - говорит Алексей Еремеев.
По словам начальника Центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Максима Мартынюка, в настоящий момент на пульт ЦДС в единичном количестве поступают обращения от абонентов Северного округа на слабое давление воды на верхних этажах. Каждое обращение внимательно отрабатывается - в ручном режиме специалисты перенаправляют потоки воды по трубам.
«Как это выглядит технически, - поясняет Алексей Петрович Еремеев, - есть дом с проблемой – мы идем по сети от этого дома и смотрим, куда она приходит. И потом ищем проблему на этом участке сети. Если не находим - говорим, что сеть исправна, а не хватает воды либо давления из-за того, что она изношена, - тогда решаем вопросы по сети. Если же понимаем, что не хватает объема из-за того, что есть закольцовка или нарушена целостность трубы, – значит, будем туда устанавливать новый участок. Потребители должны понимать, что мы не оставим их с этой проблемой: когда говорят что не хватает объема, – мы этот объем подадим с другого места, где его избыточное количество».
К примеру, проблема напора воды на улице Партизанской была решена путем переключения домов на водонасосную станцию, расположенную на Сульфате. Есть проблемы на Химиков, 21/1 – она, по словам Еремеева, также будет решена либо переключением внутри на сетях, либо путем переключения на ближайшую ВНС.
Отметим, что в ряде случаев причина недостаточного напора – результат некачественного обслуживания управляющими организациями внутридомовых коммуникаций.
Так, на ул.Целлюлозной, 22 после обследования сетей оказалось, что достаточно просто прочистить фильтр – и нормальное водоснабжение дома было восстановлено. И это – далеко не единичный случай, когда УК не справляются со своими обязанностями, а перекладывают их на ресурсников.
«Наши бригады в настоящее время работают по 10 адресам микрорайона Первых Пятилеток – выясняем причины, по которым вода не доходит на верхние этажи, - продолжает Алексей Еремеев. – Это связано, во-первых, с локальными повреждениями вблизи этих домов на сетях, – чем мы сейчас и занимаемся – устранением этих повреждений, чтобы нормализовать водоснабжение. И второе - сети водопровода по данному поселку строились так называемым «хозспособом» СЦБК, и все те организации, которые исторически были расположены на данной территории, – своими силами, кто как мог и кто как умел, зачастую без соблюдения строительных норм и правил, строили сети для своих нужд. То есть мы имеем реально нарушенную систему водоснабжения в качестве гидравлического распределения. Примерно половина всех коммуникаций Северного округа не нанесена на схемы – из-за этого и приходится работать в ручном режиме. Сейчас мы все эти узкие места определяем, находим, следующим этапом – будем думать, что с ними делать, - либо это будет переключение домов на внутренние водопроводно-насосные станции, которые расположены на территории Сульфата, либо будем вести речь о строительстве дополнительных водоводов, необходимых для подачи качественной услуги абонентам. Если не получится сделать в этом месте с минимальными затратами, значит, будем делать быстро с капитальными вложениями и в рамках производственной программы».
Людмила Останкович
Фото пресс-службы РВК-Архангельск