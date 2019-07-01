Будущим мамам и мама с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, найдется приют в «Маминой пристани»

Центр защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань» в Северном округе Архангельска приглашает родителей, которые испытывают жизненные трудности.
Центр принимает на временное проживание как беременных женщин, так и мам с детьми, которые остались без крыши над головой.
«Обратиться к нам могут семьи, которым просто нужна консультация юриста, психолога или одежда, обувь, игрушки, — рассказала руководитель «Маминой пристани» Галина Шиндак. — К нам приходят даже за материалами для ремонта, предметами домашнего интерьера, мебелью и бытовой техникой. За время существования центра мы пристроили четыре стиральные машины, которые были пожертвованы неравнодушными людьми. Мы ведь принимаем любую помощь и потом передаем эти вещи нуждающимся».
Если волонтеры центра не в силах помочь сами, они обращаются в другие учреждения. «Мы стараемся решить проблемы каждого, кто к нам обратился, даже если они находятся за пределами нашей компетенции», — отметила руководитель «Маминой пристани».
Центр защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань» представляет собой некоммерческую организацию, которая действует на средства грантов и пожертвований. Автор идеи и руководитель — Галина Шиндак, многодетная мама и врач по профессии. Вместе с ней в «Маминой пристани» трудятся еще четыре женщины-волонтера. Также у них появились добровольцы в Северодвинске, которые собирают и раздают вещи. Благословение на работу центра дал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
По словам Галины, мысль открыть в Архангельске первый приют для мам с детьми появилась у нее давно. Осенью 2018 года волонтеры для этой цели получили двухэтажное здание на Сульфате. Добровольцы сами ремонтировали его, привлекая неравнодушных людей и спонсоров. На сегодняшний день удалось привести в порядок жилые комнаты и кабинет психолога. В детской игровой осталось провести электрику.
С февраля 2018 года в приюте в разное время уже проживали 12 человек — это женщины и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
В этом же году «Мамина пристань» стала победителем конкурса «Православная инициатива». На средства гранта появилась возможность ввести в центре должность круглосуточных дежурных. Эти сотрудники помогают проживающим и следят за порядком в приюте. Также грант позволит установить внутри и снаружи здания видеонаблюдение для безопасности подопечных центра.
Центр «Мамина пристань» находится по адресу: Архангельск, улица Кольская, д. 20. Узнать подробности о его работе можно по телефону (8182) 62-45-65 и в группе https://vk.com/mamina_pristan