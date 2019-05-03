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Хорошая новость: В Архангельске открылась зоогостиница!

Новый уютный дом для домашних питомцев «КИТТИ И ДОГГИ»  открыл свои двери в самом центре Архангельска – на проспекте Чумбарова-Лучинского, 10/1 секция 9. Теперь не нужно ломать голову, куда пристроить своего любимца на период отпуска/болезни/командировки/пикника или других жизненных обстоятельств, с которыми сталкивается каждая семья.

Так что это действительно хорошая новость для Архангельска, где, по опыту нашей редакции, не так-то просто пристроить домашнее животное, чтобы его нормально выгуливали, вкусно кормили и, по возможности, любили, как дома.

«В нашей зоогостинице ваших домашних питомцев, которым не с кем остаться на период вашего отсутствия дома,  ждут уют и комфорт, чистота и радушное отношение, - говорит владелица зоогостиницы Елена МЕНЬКИНА. – Поэтому спокойно отправляйтесь в отпуск или командировку, ложитесь в больницу, съездите в поход с друзьями или просто отдохните, - потому что все заботы о вашем любимце мы возьмем на себя. И да, надо полагать, что  и вашим домашним животным хочется иногда отдохнуть от вас. Почему бы и нет? Дайте им эту возможность!»

Зоогостиница предоставляет услуги по содержанию, кормлению, уходу за животными, прогулки (по желанию)  и ряд других услуг, включая возможность транспортировки животного из дома. Цены демократичные.

Единственное, о чем следует позаботиться для поступления в зоогостиницу: вам необходимо оформить ветеринарный паспорт, где были бы проставлены отметки о вакцинации животного. Как правило, вакцинацию нужно сделать не менее чем за 2 недели до размещения в зоогостинице. Вакцинация действительна в течении 1 года с момента прививки.

«Обращайтесь и проводите свой отпуск без лишних хлопот и поиска родственников либо знакомых в надежде пристроить своих питомцев», - приглашает Елена Манькина.

Адрес зоогостиницы «Китти и Догги»: г.Архангельск, пр.Чумбарова–Лучинского, д.10 корпус 1 секция 9.

Телефон 8-962-660-13-33

E-mail: kid.dog@yandex.ru

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27 июнь 17:03 | : Жизнь

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