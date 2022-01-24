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Пять организаторов развратного бизнеса в Архангельске предстанут перед судом

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении пяти жителей г.Архангельска, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РФ  (вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

По версии следствия, четверо мужчин в возрасте от 34 до 45 лет и 28-летняя женщина в период с января 2018 года по август 2021 года в составе организованной преступной группы с целью регулярного получения дохода занимались организацией занятия проституцией другими лицами, в том числе не достигшими совершеннолетия, и вовлечением в занятие проституцией, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетней.

В ходе следствия установлены обстоятельства вовлечения в занятие проституцией 12 женщин, том числе несовершеннолетней, которые оказывали сексуальные услуги за материальное вознаграждение, место и условия оказания данных услуг, их расценок и роли каждого участника организованной группы в данной противозаконной деятельности. Руководил группой 45-летний житель г. Архангельска.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

Санкции ч. 3 ст. 240 УК РФ, ч. 2 ст. 241 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

12 май 09:14 | : Происшествия

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