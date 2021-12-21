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Пьяная разборка на улице Победы в Архангельске с применением топора

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 1 мая 2022 года вечером у дома по улице Победы в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 44-летнему знакомому причинил тому несколько ударов обухом топора по грудной клетке. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.  Он прооперирован и находится в больнице.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что он якобы без разрешения помылся в бане у потерпевшего. В процессе выяснения отношений, в ответ на агрессивное поведение потерпевшего, он ударил его обухом топора. Умысла на причинение смерти у него не было.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

04 май 11:31 | : Происшествия

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