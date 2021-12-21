Перевернувшаяся лодка погребла новодвинца в водах Северной Двины

2 мая 2022 года днем на реке Северная Двина у острова Полой перевернулась лодка, в которой находилось три человека. 50-летний житель города Новодвинска, который управлял лодкой, утонул. Вчера водолазы обнаружили его тело. По предварительным данным, все пассажиры лодки находились без спасательных жилетов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних без присмотра взрослых.