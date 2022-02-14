В Северодвинске от удара током погиб электрик

Вчера днем при производстве геодезических работ вблизи воздушной линии электропередач, расположенной в районе пересечения Солзенского шоссе и проспекта Морской в городе Северодвинске, от поражения электрическим током погиб 61-летний специалист.
По предварительной информации, погибший задел измерительной линейкой электрические провода. У следствия имеются основания полагать, что, работника допустили к проведению геодезических работ вблизи высоковольтной линии электропередач без использования средств защиты от поражения электрическим током, средств индивидуальной защиты, без применения изолированного инструмента соответствующим государственным стандартам, что способствовало созданию опасной ситуации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.