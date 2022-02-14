Разбой и убийство на улице Шабалина в Архангельске. Злодей вину не признает

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 46-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 9 октября 2021 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у 43-летнего хозяина квартиры, расположенной по улице Шабалина в городе Архангельске, добровольно отдать ему имеющиеся денежные средства. Получив отказ, вооружился ножом и, угрожая потерпевшему убийством, нанес тому удары руками по голове и телу. В момент совершения противоправных действий обвиняемый угрожал убийством знакомой потерпевшего, которая находилась в квартире, требуя от нее уйти. В подтверждение реальности высказанной угрозы ударил женщину рукой по голове. Пострадавший скончался через непродолжительное время от полученной в результате избиения тупой травмы головы, а подследственный скрылся с места преступления.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.