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В Каргополе задержан рабочий, угрожавший взорвать офис в Архангельске

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области в городе Каргополе задержан местный житель. 45-летний разнорабочий подозревается в разбойном нападении на офис кредитно-финансовой организации.

«По версии следствия, вечером 18 марта злоумышленник в медицинской маске и очках вошел в банковское отделение, расположенное в центре Архангельска. В помещении кассы он передал сотруднику записку с угрозой взрыва и требованием выдать 20 миллионов рублей. При этом фигурант поставил на стойку пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства.

Действуя по инструкции, кассир нажал кнопку сигнала тревоги. Увидев, что работник банка не торопится выполнять его требования, налетчик покинул помещение и скрылся до прибытия охранников и полицейских», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из отделения были эвакуированы посетители и сотрудники. Взрывотехником и кинологом со служебно-розыскной собакой обследованы оставленный пакет, помещение и прилегающая территория. Опасных предметов и материалов обнаружено не было.

«Следственно-оперативной группой полиции были тщательно изучены записи камер видеонаблюдения. На месте происшествия найдены важные улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его. Предварительно установлено, что использованный во время разбоя муляж взрывного устройства он заказал в Интернете.

Следователем Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - уточнила Ирина Волк.

30 март 11:43 | : Происшествия

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