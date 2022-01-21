Не пугал, а убивал. Прокуратура утяжелила статью жителю Вельского района

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокурора отменен приговор Вельского районного суда от 15.09.2021, которым 37-летний житель пос. Шунема Вельского района осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) к 420 часам обязательных работ.
Установлено, что осужденный с 16 час. 00 мин. до 17 час. 05 мин. 13.04.2021 в пос. Шунема Вельского района в состоянии алкогольного опьянения на придомовом участке своего соседа напал на него с ножом, нанося удары в грудь и шею, которые не достигли цели, поскольку потерпевший оказывал активное сопротивление.
Органом предварительного расследования и государственным обвинителем содеянное квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), однако Вельский районный суд расценил действия виновного как угрозу убийством, поскольку посчитал, что подсудимый хотел напугать потерпевшего и не преследовал цели его убить.
Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о необоснованности такой квалификации и вынес по делу апелляционный приговор, осудив злоумышленника по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.