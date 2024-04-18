Кампусу быть! Причина отставки Елены Кудряшовой

Самая громкая новость недели – отставка ректора САФУ Елены Кудряшовой. За год до окончания (перезаключения?) контракта. Сама Елена Владимировна ответила философски (как-никак, доктор наук по этому профилю) – ничего не длится вечно. При этом ректорат федерального университета, имеющего свою пресс-службу, отказывается от каких-либо комментариев. Типа – сами в шоке.

Когда в официальном поле тишина, появляется соблазн для разного рода домыслов. Наши коллеги по «Вольному делу» узнали, что вместе с должностью Кудряшова потеряла допуск к гостайне. Что логично, первое подразумевает второе, ибо рядовому гражданину туда путь заказан.

Однако в самой крупной информационной помойке под названием Telegram сразу появились истории о членах семьи отставного ректора, якобы проживающих в недружественной Франции, о заграничной недвижимости в их владении и даже частном небольшом острове в Средиземном море. Плюс к этому о студентах САФУ, скрывшихся от правосудия в иностранном зарубежье, о научных и не только контактах с агрессивным Западом.

Как просто шьётся политическое дело… Вышинский обзавидовался. Мы же видим причину отставки в другом.

Действительно, всё имеет свой конец, ректорская должность тоже. Но имеет и начало…

Елена Кудряшова стояла у самых истоков создания Северного Арктического Федерального Университета, взявшего под крыло все государственные вузы и их филиалы в Архангельской области. С недвижимостью, конечно. Все, кроме СГМУ, его тогдашний ректор Павел Сидоров решительно воспротивился подобной «оптимизации». Когда на последнего завели уголовное дело, ему не раз вспоминали несговорчивость по этому вопросу, типа, «не знал, кому отказывает».

В первые годы САФУ стал настоящим отстойником для вип-персон, туда с удовольствием «брали на передержку» тех, кто по тем или иным причинам покинул горнило (кормило?) исполнительной власти. Брали на административные должности – новый статус вуза подразумевал большие бюджетные вливания в строительство инфраструктуры.

С Еленой Владимировной наше информационное агентство все эти годы связывали далеко не простые отношения. Мы периодически проводили журналистские расследования хозяйственной деятельности, начиная со строительства помпезного здания научной библиотеки. Нам изначально не был понятен смысл подобного проекта на миллиард (в тех ценах) в дотационном регионе. Весь мир, и российские студенты не исключение, черпает знания из цифровых носителей. Для интернета, флэшки и гаджета совсем не обязательно строить такой же читальный зал, в каком одна из героинь фильма «Москва слезам не верит» пыталась подцепить себе молодого учёного с московской пропиской. И хранилища не нужны. И картотеки. Зачем тогда велась гигантская стройка, уничтожившая на корню проект удобного съезда с Северодвинского моста?

В ответ руководство вуза подавало на ИА «RUSNORD» иски в суд по защите чести и достоинства. Суммы в исках фигурировали запредельные - до двух миллионов рублей. Цель у тех, кто выставлял такие претензии, была ясна и незамысловата - финансово уничтожить «неудобное» издание, обанкротить так, чтобы больше не поднялось. Благо, суд резко урезал аппетита истцов, мы выжили.

Ну да бог с ним, библиотека живёт, к ней привыкли. Но наши подозрения, что не всё чисто со стройкой, нашли своё подтверждение в 2015 году, когда против Елены Кудряшовой было заведено уголовное дело.

Из публикации тех дней: По версии следствия, в 2011 году ректор в процессе подготовки и строительства здания библиотеки «САФУ» из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, что повлекло причинение материального ущерба учебному заведению на сумму более 7 миллионов рублей.

Мы, грешным делом, ждали, что сейчас редакции принесут извинения, хотя бы словесные, за наложенные на издание штрафы. Куда там…

А дальше стало совсем интересно. В декабре того же года дело «бывшего ректора Кудряшовой» было передано в суд Санкт-Петербурга (с чего вдруг?!) и там успешно разваливается. Елена Владимировна с видом победительницы возвращается на свой пост. Который, к слову, её неплохо кормил на фоне заработков остальных сотрудников высшей школы, даже с мировыми именами и научными званиями – по декларации 2015 года ей прибыло 6 873 961 рублей. Практически вменяемый ущерб бюджету.

Что лично меня смущает в этой сумме. Даже в самых благополучных в финансовом отношении странах работа преподавателей высшей школы относится к категории подвижнических. Исключения составляют частные вузы, те, что спонсируются выпускниками-миллиардерами. Есть такие у САФУ? Рядовая профессура в вузе и не шикует, если сравнивать с ректором. Гонорары за бесценные научные труды? Тоже не слышали. Но это об этики внутренних отношений… абы кого «Золотой Белочкой» не окрестят.

Тогда за честное имя Елены Кудряшовой бился её покровитель, он же председатель Попечительского совета САФУ Алексей Кудрин. Момент был удачный, бывший министр финансов РФ упоминался среди главных претендентов на пост премьер-министра от кремлёвского клана экономистов-либералов.

Сейчас время другое, советник по экономическому развитию в «Яндекс» мало, что может. Слухи о том, что Елена Владимировна буквально на днях бросилась за помощью к Алексею Леонидовичу, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.

Так почему же произошла отставка?

В Архангельске на базе САФУ начинается строительство грандиозного кампуса «Арктическая звезда». Гостиница, технопарк, офисы, три корпуса общежитий для студентов и преподавателей, бассейн с дорожками по 50 метров, легкоатлетический манеж с фитнесом… все дела.

Речь уже идёт не о миллиарде, как с Научной библиотекой, но о десятках миллиардах. А где большие деньги, там и большие соблазны «отщипнуть себе на старость».

Может ли государство рисковать, запуская такой гигантский проект с человеком, имеющим тёмное пятно в биографии как раз по строительной части? Посмотрите на «чистки» в экономическом секторе Министерства обороны… ответ очевиден.

Что касается политической составляющей отставки ректора Кудряшовой, то она для тех, кто в каждом несимпатичном ему человеке хочет увидеть иноагента.

Последние, к слову, менее опасны для обороноспособности страны, чем высокопоставленные казнокрады.

Леонид Черток