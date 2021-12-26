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Если вы попали в ДТП в Архангельской области. Памятка от Службы спасения

Если вы попали в ДТП или стали его свидетелем – сразу же позвоните на номер 112. Он может быть занят, обязательно дождитесь ответа оператора.

Если линия перегружена (такое бывает), мы обязательно перезвоним. Возьмите трубку с неизвестного номера!

- Оператор Службы-112 находится в Архангельске, и он не видит место происшествия. Звонящий – это глаза и уши оператора. От заявителя зависит скорость приезда помощи.

- Назовите адрес или километр автодороги, привязку к ближайшему населённому пункту и сообщите самое важное: легковой или грузовой транспорт, есть ли в нём опасный груз, есть ли пострадавшие и сколько их, примерный возраст, есть ли дети, характер травм и состояние пострадавших, есть ли заблокированные. Это важно для «скорой помощи», чтобы знать, сколько бригад выслать на место и к чему должны быть готовы медики.

- Избегайте лишней информации, говорите по существу, не кричите на оператора «Скорее!» и т.п. – помощь высылается сразу, как только вы назовёте место и характер происшествия.

- Сообщите участникам ДТП, что помощь уже вызвана, чтобы успокоить их. Продолжайте отвечать на вопросы оператора Службы-112, это очень важно!

- Оператор Службы-112 отправляет на место происшествия все необходимые и возможные в данной местности экстренные службы. Дополнительно звонить в «скорую», ГИБДД, пожарным не нужно.

- Общайтесь с пострадавшими! По возможности оказывайте им первую помощь, останавливайте попутные машины – возможно, кого-то можно отвезти в ближайшее лечебное учреждение, если пострадавший чувствует себя траспортабельным.

- Обо всех изменениях обстановки на месте аварии сообщайте на номер 112.

- По мере сил согревайте пострадавших. Подкладывайте под лежачего тёплые вещи. Не давайте пострадавшему уснуть – это может закончиться для него комой и гибелью. Говорите с ним, держите за руку и ободряйте. «Помощь едет, всё будет хорошо! Держись. Я рядом!»  Это очень важно. Берегите себя и своих близких. Учитесь оказывать первую помощь!

- Пьяный водитель – потенциальный убийца на дороге. Сообщайте о неадекватном вождении на дороге и тех, кто садится за руль в состоянии опьянения.  

19 март 09:03 | : Происшествия

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