Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожао в Шенкурском районе унес жизни двух нетрезвых мужчин

10 марта 2022 года ночью в деревянном двухквартирном доме в деревне Артемьевская Шенкурского района произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела 61-летнего хозяина жилища и его 53-летнего гостя. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.

Предварительно установлено, что до пожара в указанной квартире компания мужчин употребляла спиртные напитки. На момент возгорания в квартире осталось два человека. Рассматриваются версии о неисправности проводки, либо о неосторожном обращении с огнем погибших.

11 март 10:56 | : Происшествия

Главные новости


Великий пост: традиции, запреты и рецепты
Культурная жизнь Архангельска еще теплится. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (137)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20