Пожао в Шенкурском районе унес жизни двух нетрезвых мужчин

10 марта 2022 года ночью в деревянном двухквартирном доме в деревне Артемьевская Шенкурского района произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела 61-летнего хозяина жилища и его 53-летнего гостя. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.
Предварительно установлено, что до пожара в указанной квартире компания мужчин употребляла спиртные напитки. На момент возгорания в квартире осталось два человека. Рассматриваются версии о неисправности проводки, либо о неосторожном обращении с огнем погибших.