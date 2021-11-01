В Архангельской области раскрыто убийство пенсионерки из 2009 года

В марте 2009 года по месту жительства в квартире дома по улице Пушкина в городе Вельске обнаружено тело 85-летней хозяйки жилища. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пожилой женщины наступила в результате удушения. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.
Заместителем Председателя СК России Александром Клаусом в Санкт-Петербурге проведено оперативное совещание с руководством и сотрудниками Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО и отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
Был заслушан ряд уголовных дел, в частности возобновленное в 2021 году по поручению Александра Клауса уголовное дело, возбужденное в 2009 году по факту убийства пенсионерки, совершенного в условиях неочевидности. В ходе совещания были заслушаны сотрудники следственного управления, тщательно изучены материалы уголовного дела, даны подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований.
Благодаря совместной планомерной и скрупулезной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) и следователей-криминалистов отдела криминалистки регионального Следственного управления, сотрудников уголовного розыска, ОМВД России по Вельскому району, УФСИН России по Архангельской области, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, комплексом следственно-оперативных мероприятий установлена причастность к убийству ранее неоднократно судимого за преступления против личности и собственности 50-летнего жителя Вельского района, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за другое убийство.
По результатам возобновленного производством уголовного дела подследственному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что пришел в квартиру к пенсионерке по ее просьбе отремонтировать электропроводку. Во время производства работ хозяйка квартиры забыла, что сама его пригласила, стала ругаться, выгонять и схватила его руками за шею. Он, с целью защиты от потерпевшей, ударил ее руками по голове и груди, а потом схватил руками за шею и задушил. Обнаружив, что потерпевшая не подает признаков жизни, покинул ее квартиру. Через некоторое время вернулся в квартиру к убитой и похитил обогреватель и телевизор с документами на них общей стоимостью около 7 тысяч рублей. С похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. В содеянном раскаивается, считает, что превысил необходимую оборону.
Вместе с тем, в ходе следствия проведены ситуационная судебно- медицинская и посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертизы, которыми установлено, что потерпевшая находилась по отношению к нападавшему в беззащитном состоянии ввиду наличия у нее психического расстройства, которое лишало ее возможности правильно оценивать происходящие события. Кроме того, длительное удушение свидетельствует об умысле обвиняемого на совершение умышленного убийства беззащитной пожилой женщины.
Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.