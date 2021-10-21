Кровавая предновогодняя драма на Лесоэкспортной в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 30 декабря 2021 года днем на улице возле дома по улице Лесоэкспортная в городе Архангельске подозреваемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к 58-летнему мужчине нанес тому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и супруги потерпевшего, которая своевременно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, мужчина остался жив. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.
После задержания подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице разговорился с потерпевшим, тот его оскорбил, поэтому он применил к нему физическую силу. Убивать потерпевшего не хотел.
Супруга пострадавшего поясняет, что они знали подозреваемого с детства как жителя поселка. Он подошел к ним на улице, находясь в агрессивном состоянии, стал требовать вернуть его телефон, к исчезновению которого они не имеют никакого отношения, после чего жестоко избил ее супруга.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.