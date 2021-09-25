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По убийству Людмилы Мухи из Няндомы возбуждено уголовное дело

18 декабря 2021 года ночью трое неустановленных лиц проникли в частный дом, расположенный в деревне Кузьминская Няндомского района, и произвели выстрелы в местного жителя и членов его семьи. В результате полученного огнестрельного ранения 58-летняя Людмила Муха скончалась на месте преступления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). 

В ходе следственно оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции и СОБР областного управления Росгвардии, задержаны два мужчины в возрасте 33 и 36 лет- жители Московской и Саратовской областей, передвигавшиеся на автомобиле марки «УАЗ Патриот», схожим с тем, на котором скрылись вооруженные преступники. 

Судя по всему, главной целью преступников был Николай Муха, известный в районе бизнесмен, не раз замеченный в связях с криминалом. Жена просто "попала под раздачу".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото Людмилы Мухи из социальной сети)

20 декабрь 10:41 | : Происшествия

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