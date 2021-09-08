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В Архангельске молодые наркодилеры получили небольшие сроки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  пятерым жителям областного центра, которые на момент возбуждения уголовного дела являлись несовершеннолетними. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года 17-летний юноша, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в которую вошли его ровесники, создал Интернет-магазин, через который в период с февраля до апреля 2020 года осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в значительных размерах, а также пытались совершить незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, путем оборудования тайников с «закладками»  на территории областного центра. Их противоправные действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску.

В ходе допросов обвиняемые частично признали свою вину.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска всем обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 9 месяцев до 5 лет 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

 

10 декабрь 08:55 | : Происшествия

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