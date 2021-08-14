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В Устьянах злыдня-мать жестоко обращалась с больным ребенком

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 32-летнюю жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Судом установлено, что обвиняемая с января 2019 г. по февраль 2020 г., являясь матерью 9-летнего ребенка, жестоко обращалась с ним, игнорируя рекомендации врачей относительно организации его питания, необходимости посещения лечебного учреждения для контроля веса. В результате у несовершеннолетнего  установлен дефицит веса, который образовался из-за ненадлежащего исполнения обязанностей родителя.

Она же, вопреки решению суда умышленно, без уважительных причин, неоднократно в период с 13 апреля 2021 года по 20 июля 2021 года не производила уплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей 2010 и 2016 г.р.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.  В настоящее время она лишена родительских прав в отношении детей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Помимо этого, судом удовлетворен иск законного представителя о компенсации морального вреда несовершеннолетнему в размере 15 000 руб.

Приговор вступил в законную силу.  

06 декабрь 09:32 | : Происшествия

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