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Следователю из Северодвинска, уличенному в педофилии, изменили условный срок на реальный

О скандальном деле бывшего следователя из города корабелов Алексее Сыромятникове мы писали ранее.

Напомним, он обвинялся по ст. 133 ч.2; ст. 134 ч.1; ст. 285 ч.1; ст. 285 ч.1.  речь шла о понуждении к действиям сексуального характера, половом сношение и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, также злоупотреблении должностными полномочиями. Более конкретно – сотрудник ОМВД, ведя в социальной сети переписку интимного свойства с несовершеннолетней, посылал ей фотографию мужских причиндалов (предположительно своих) в эрегированном состоянии.  

Первый состав суда вынес интернет-педофилу максимально мягкий приговор штраф в 60 000 рублей. Второе слушание с новым судейским составом обернулось ему условным сроком. Что вызвало законное возмущение как со стороны обвинения, так и потерпевших.

Третье судебное разбирательство поставило точку – Сыромятников отправится в колонию-поселение на 4 года.

И то повезло, как считают наши наблюдатели с учетом бывшей должности извращенца.

(на фото: колония-поселение №3 в Талагах… почти пионерлагерь)

05 ноябрь 16:57 | : Происшествия

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