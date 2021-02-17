Чтобы помнили. 10 лет трагедии электрохода "Булгария"

Материал написан 19 июля 2011 года
Десять дней продолжается волжский кошмар. Сегодня ждём, что злополучный теплоход поднимут со дна речного. Как будто от этого появятся ответы на вопросы, которых тьма. Не появятся, не там они лежат…
Или кто-то ждёт чуда. Вдруг, несмотря на все заключения экспертов и физические законы, в каютах «Булгарии» сохранились воздушные пузыри? А что, у нас же страна чудес. Или, всё-таки поле чудес в Стране дураков? Что-то я совсем запутался…
Десять дней рвут душу кадры рыдающих на причале родителей. Тех, кто спасся, а их дети — нет. Тех, кто отправил своих малышей в круиз выходного дня вместе с бабушками-дедушками. Ну, что ещё может быть безопаснее лёгкой прогулки по пресной воде? Ни-че-го, загляните в мировую статистику катастроф. Однако, судьба. Я не представляю, как эти плачущие папы смогут жить с таким грузом дальше. Сочувствую, но не представляю…
Убитых страшным горем родителей можно понять, они готовы обвинять любого, на кого ни укажи. А на кого указали в первые часы после катастрофы? На капитанов судов, проплывших мимо тонущих людей. Их имена общеизвестны — капитана судна «Арбат» Юрий Тучин и капитан судна «Дунайский 66» Александр Егоров войдут в новейшую историю России, как неоказавшие помощь терпящему бедствие теплоходу. Одного уже арестовали, будет следствие. Дойдёт ли дело до суда — неизвестно. Если и дойдёт, не факт, что присяжные (суд будет именно таким, вот увидите) вынесут обвинительный вердикт. Если и вынесут — надолго ли имена этих капитанов будут покрыты позором? Помните, как сажали обвиняемых в катастрофе теплохода «Новороссийск» или руководство Чернобыльской АЭС? Прошло не так много лет, власть сменилась, и их вина оказалась совсем незначительной. Другое дело, насколько виноват тогдашний политический режим, понятие донельзя абстрактное. Зато у конкретных людей отобрали жизнь, карьеру, здоровье. Так всегда поступают со «стрелочниками» и «козлами отпущения».
Неужели судебные ошибки ничему не научили? В первые же дни после катастрофы «Булгарии» на государственных телеканалах выступали профессионалы в речном судовождении, объяснявшие на пальцах, что в то время суток и в тех погодных условиях заметить с капитанского мостика находящихся в воде людей маловероятно. Это же не море-океан, где на каждом корабле несёт вахту «вперёдсмотрящий», подобной подлости от матушки-Волги просто не ждали. Почему СКП не прислушался к мнению речных профи, ведь известно, что выйти из российского СИЗО на несколько порядков сложнее, чем туда попасть? Наверное, спешили предъявить обществу таких виновных. А то оно, общество, ещё о реальных задумается…
Впрочем, никто из спасшихся с «Булгарии» не утверждал, что проплывавшие мимо капитаны приветственно помахали им фуражками. Речь шла о людях, фотографировавших тонущих с бортов. Вот в это я верю. Увидели необычное, щёлкнули мобильниками и даже не догадались оповестить, кого следует. Кто-то из природного равнодушия — «зарплата не та, чтобы вмешиваться», а кто-то просто не врубился, что происходит. Разве мало среди нас таких тупых и не любопытных?
То, что команда «Булгарии» вела себя «как-то не так», мне стало ясно по первым спискам спасённых. У служивых на одного утонувшего — два выживших, у пассажиров пропорция совсем иная. Потом пошли свидетельства, как матросы и обслуга теплохода отталкивали тянущиеся к плавсредствам руки, первыми рвались спасаться.
Сегодня идут разговоры о непрофессионализме личного состава, о случайных людях на борту. Получается, им хватило опыта спасать свои шкуры, но не на помощь пассажирам. Нет, здесь дело в самосознании. Понятно, что не каждый знает, как поведёт себя в экстремальной ситуации. Но наше поколение воспитывалось в постоянной готовности к подвигу, к самопожертвованию — «сам погибай, а товарища выручай». В повседневной жизни оно и не к чему, зато во время беды…
Хотя мне тут же вспоминаются свидетельства очевидцев со знаменитого пожара в гостинице «Россия» середины 70-х гг. прошлого века. Не те, что публиковались в партийной прессе, а реальные, лежащие на дне ящиков следователей по этому делу. Комсомольцы из гостиничного ПНД бежали к выходу по головам упавших на лестнице постояльцев. А ведь тоже на примере рядового Матросова воспитывались. Гнилое нутро можно встретить при любом режиме.
Впрочем, первыми на заклание пойдут те, кто организовывал злополучный круиз. Уже арестованы и допрашиваются гендиректор ООО «АргоРечТур», субарендатора «Булгарии», Светлана Инякина и старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов, подписавший свидетельство о готовности судна к эксплуатации. О владельце судна, некоем Мише Канадском, бывшем волжском «братке», ныне почтенном члене «Единой России» (кто бы сомневался), пока громко не говорят — какое пятно на предвыборный лик партии власти!
Но давайте смотреть правде в глаза. Если произошедшее с «Булгарией» действительно цепь поистине роковых обстоятельств, то катастрофа на пресной воде ещё один тревожный сигнал тому, что большой многопалубный корабль «Россия» движется не по тому маршруту…
Так случилось, что в начале 90-х я вместе с камерой прошёл на кораблях такого же класса, что и «Булгария», практически по всем крупным рекам нашей страны, снимал те самые круизы. Да, тогда они были поновее сегодняшних почти на 20 лет, плюс запас советской прочности. Однако специалисты в кораблестроении говорят, что за этот срок деформация судов в пресной воде отнюдь не критическая. Может, перегруз и был, но лишних двадцать-тридцать человек на борту, что слону дробина. И вообще, там всё гораздо проще и безопаснее, чем на море. Разве кто-то испытывает страх, садясь на столетний колёсник «Н. В. Гоголь», который сегодня чья-то быстрая рука поспешила занести в чёрный список «плавучих гробов» под номером один? Разве что, благоговейный трепет перед историей…
Но, с другой стороны, если нас так усиленно убеждают сегодня в преступном сговоре бизнесменов и халатности речников, почему не были приняты упреждающие меры? Сколько у нас федеральных органов по стране разбросано, всяких «надзоров», тысяча или уже больше? Их дело проверять, их обязанность запрещать к эксплуатации. Но разве есть на Западе какой-нибудь «Франстехнадзор» или нечто подобное? Нет, там любой хозяин отвечает за безопасность своим бизнесом и личной свободой, а членство в партии действующего президента не является индульгенцией.
Но, и это главное, любой американский или европейский турист с подозрением отнесётся к подозрительно дешёвым билетам в круиз. Он что, рекламный? В самый пик навигации и отпускного сезона — вряд ли. Нет желающих покататься по реке? Смотри пункт первый. Мы просто привыкли к тому, что бизнесмены всячески уходят от налогов, поэтому продают «левые билеты». Когда я закупал оборудование для тверского развлекательного центра, мне, как само собой разумеющееся, сходу предложили кассовые аппараты, чья память обнулялась одним нажатием кнопки (можно скрыть от налогов любую сумму). И все проверяющие органы были в курсе, своё добирали в частном порядке. Такова система, а против неё переть бесполезно. Когда «Булгария» уже лежала на дне, от пристани в Казани отчалил такой же теплоход с такими же «недоработками». Жизнь продолжается…
Сколько сэкономили туристы на билетах? Уверен, не больше нескольких сотен. Но для наших людей и это деньги, плюс память о вечной социалистической экономии в ущерб комфорту и безопасности. Неуверенность в завтрашнем дне, многие покупают билеты в плацкарт, хотя могут позволить себе СВ.
Такая вот наука выживания.
Леонид Черток