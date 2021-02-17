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«Почта Россия» в Архангельской области: Мы сами ловим своих мошенников

Как мы сообщали ранее, в региональном отделении «Почты России» выявлен очередной факт мошенничества – начальница Пинежского пункта почтовой связи систематически переводила денежные средства на погашение своих кредитных обязательств, чем причинила материальный ущерб ФГУПу на сумму более 118 тысяч рублей. И это далеко не первый случай хищения в компании…

В связи с публикацией «Почта России» распространила следующее заявление:

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи. Факт мошенничества выявила служба безопасности Почты России.

Сразу после проведения внутренней проверки мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Сотрудницу уволили из компании. Правонарушение не отразилось на клиентах, Почта России возместила им причиненный ущерб.

02 июль 07:10 | : Происшествия

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