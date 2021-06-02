Начальница Пинежского отделения "Почты России" периодически ворует деньги предприятия, но потом возмещает ущерб

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению начальника одного из отделений почтовой связи Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По версии следствия, с февраля по апрель 2021 года начальник отделения почтовой связи систематически переводила денежные средства, принадлежащие ФГУП «Почта России», на погашение своих кредитных обязательств. В результате ее противоправных действий ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 118 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Пинежского района и отделом безопасности УФПС Архангельской области АО «Почта России».
В ходе допроса подследственная признала свою вину и возместила большую часть причиненного ущерба.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Примечательно, что ранее подследственная трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. После выявления недостач она возмещала причиненный ущерб.