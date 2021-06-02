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Начальница Пинежского отделения "Почты России" периодически ворует деньги предприятия, но потом возмещает ущерб

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению начальника одного из отделений почтовой связи Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, с февраля по апрель  2021 года начальник отделения почтовой связи систематически переводила денежные средства, принадлежащие  ФГУП «Почта России», на погашение своих кредитных обязательств. В результате ее противоправных действий ФГУП «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 118 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Пинежского района и отделом безопасности УФПС Архангельской области АО «Почта России».

В ходе допроса подследственная признала свою вину и возместила большую часть причиненного ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Примечательно, что ранее подследственная трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. После выявления недостач она возмещала причиненный ущерб.

29 июнь 10:36 | : Скандалы

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