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Жительница Мезени «воспитывала» дочь-подростка куском электропровода

Лешуконским районным судом вынесен приговор в отношении 38-летней жительницы г. Мезени, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего,  заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от виновного), а также  ст. 156 УК РФ  (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что обвиняемая с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г., испытывая личную неприязнь к своей 13-летней  дочери, избивала её ремнем, куском электрического провода, деревянным прутом, а также руками, причиняя потерпевшей физическую боль, телесные повреждения и психические страдания.  Этими же действиями женщина ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности по воспитанию ребенка, жестоко обращалась с ней.

Приговором суда подсудимой, с учетом совершения ей преступления в период отбытия наказания в виде лишения свободы условно за присвоение денежных средств, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.  

Приговор в законную силу не вступил.

26 май 13:32 | : Происшествия

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