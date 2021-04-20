Жительница Мезени «воспитывала» дочь-подростка куском электропровода

Лешуконским районным судом вынесен приговор в отношении 38-летней жительницы г. Мезени, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от виновного), а также ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Установлено, что обвиняемая с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г., испытывая личную неприязнь к своей 13-летней дочери, избивала её ремнем, куском электрического провода, деревянным прутом, а также руками, причиняя потерпевшей физическую боль, телесные повреждения и психические страдания. Этими же действиями женщина ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности по воспитанию ребенка, жестоко обращалась с ней.
Приговором суда подсудимой, с учетом совершения ей преступления в период отбытия наказания в виде лишения свободы условно за присвоение денежных средств, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.