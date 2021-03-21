В Архангельске среди бела дня не разъехались два пассажирских автобуса

Сегодня около 12:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем около одного из домов по проспекту Обводный канал.
По предварительным данным, водитель маршрутного транспортного средства марки «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом «МАЗ». От удара транспортное средство столкнулось с двумя впереди идущими легковыми автомобилями. Есть пострадавшие.
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.