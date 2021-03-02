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"Добрый" фельдшер котласской колонии пытался передать заключенному мобилу, "заряженную" под пачку сигарет

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) при отработке оперативной информации предотвращена попытка передачи запрещенных предметов.

При заходе на режимную территорию на контрольно-пропускном пункте сотрудниками дежурной службы был задержан фельдшер здравпункта медико-санитарной части №29 ФСИН России. При его досмотре с помощью металлодетектора был обнаружен мобильный телефон, спрятанный ухищренным способом в пачке сигарет. Работник был передан сотрудникам полиции для оформления документов об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка, из уголовно-исполнительной системы фельдшер будет уволен.

Отметим, что обязательному досмотру подвергаются все посетители, заходящие на территорию режимного учреждения, для исключения возможности попадания в подразделение предметов, запрещенных к использованию осужденными.

 

31 март 11:17 | : Происшествия

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