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Гибель Леонида Кожевникова имеет криминальный след

К такому выводу пришло следствие. В легких известного архангельского адвоката не обнаружено следов угарного газа. Соответственно, Леонида Кожевникова сначала убили, а потом сожгли тело вместе с домом.

Об этом же говорит и стоящий рядом джип, у которого полностью выгорел салон, а обшивка только закоптилась. Так бывает в тех случаях, когда в салон машины бросают емкость с зажигательной смесью, но никак не от внешнего огня.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, тело известного в Архангельске и за его пределами юриста было обнаружено ночью 12 марта в выгоревшей изнутри даче в деревне Ижма Приморского района. Личность погибшего смогли определить только после генетической экспертизы и по золотой цепочке. Подозрение на криминальный след наводил уже тот факт, что сгорела стоявшая в нескольких метрах от дома машина, а поленницу дров, стоявшую практически впритык, огонь не тронул.

Сейчас местные СМИ выдвигают версии, кому была выгодна ликвидация Леонида Кожевникова…

16 март 07:06 | : Происшествия

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