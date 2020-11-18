В Архангельске задержан еще один любитель халявного коньяка как средства от головной боли

Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на Обводном канале поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску накануне днём. По указанию дежурного на место был направлен ближайший автопатруль Росгвардии.
По прибытии сотрудников к ним обратился работник продуктового магазина и указал на посетителя, который пронёс через кассовый узел без оплаты бутылку коньяка. Гражданина задержали. Во время разбирательства задержанный пожаловался на галлюцинации и головную боль, поэтому ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, установившая, что в госпитализации он не нуждается.
Для дальнейшего разбирательства мужчину 1969 года рождения доставили в отдел полиции. Так как в феврале этого года он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.