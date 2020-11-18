Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан еще один любитель халявного коньяка как средства от головной боли

Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в гипермаркете на Обводном канале поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску накануне днём. По указанию дежурного на место был направлен ближайший автопатруль Росгвардии.

 

По прибытии сотрудников к ним обратился работник продуктового магазина и указал на посетителя, который пронёс через кассовый узел без оплаты бутылку коньяка. Гражданина задержали. Во время разбирательства задержанный пожаловался на галлюцинации и головную боль, поэтому ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, установившая, что в госпитализации он не нуждается.

 

Для дальнейшего разбирательства мужчину 1969 года рождения доставили в отдел полиции. Так как в феврале этого года он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

04 март 10:45 | : Происшествия

Главные новости


Партия, портвейн, комсомол. Непридуманная история к 23-му февраля
Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (50)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20