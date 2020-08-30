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Ждем сенсационных откровений? Доцент САФУ Чупрова активно сотрудничала со следствием

Такая сакраментальная фраза была вчера произнесена на первом судебном заседании в Северодвинском суде, где бывшему доценту местного филиала САФУ Оксане Чупровой было выдвинуто обвинение во взяточничестве.

Напомним, что вузовскому преподавателю инкриминируется, как минимум, четыре эпизода получения взяток от студентов.

Из нашей прежней публикации: …Чупрова с июня 2019 г. по январь 2020 г. получила взятки в сумме свыше 50 тыс. рублей и подарочного сертификата одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защите курсовой и выпускной квалификационной работ.

В ходе первого заседания была озвучена сумма мздоимств в размере 75 тысяч руб.

Наши коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал» предполагают два варианта развития событий: либо вскроется целая система взяточничества внутри САФУ, либо у доцента были сильные недоброжелатели, спровоцировавшие историю с её взятками.

Напомним, доцент Чупрова была уволена из САФУ летом прошлого года, однако руководство федерального университета по запросу следствия дало ей прекрасную характеристику.

06 февраль 11:40 | : Происшествия

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