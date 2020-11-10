Доцент САФУ Оксана Чупрова оказалась «серийной» взяточницей

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в городе Северодвинске Оксаны Чупровой.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290(получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Следствием установлено, что Чупрова с июня 2019 г. по январь 2020 г. получила взятки в сумме свыше 50 тыс. рублей и подарочного сертификата одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защите курсовой и выпускной квалификационной работ.
Также она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе «Антиплагиат-вуз».
Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тыс. рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области и расследовано отделом СУСК России по области и НАО.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд.