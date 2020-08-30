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Архангельский ювелир попался на фальшивом клейме

Отделом дознания УМВД России по городу Архангельску по материалам Регионального управления ФСБ России по Архангельской области возбуждено и расследовано уголовное дело по фактам несанкционированного использования государственного пробирного клейма.


Согласно материалам уголовного дела, в течение двух лет владелец одной из ювелирных мастерских города Архангельска при изготовлении золотых изделий, вместо того, чтобы отправлять их для клеймения специализированные учреждения пробирной палаты Российской Федерации, впаивал на них пробирные клейма и именники, взятые со старых украшений. Таким образом предприниматель решил сэкономить на себестоимости производства и времени выполнения заказа.


В рамках расследования уголовного дела сотрудниками силами Межрегионального управления пробирной палаты РФ по Северо-Западному Федеральному округу проведен ряд специализированных экспертиз, подтверждающих незаконные действия ювелира и нарушение им правил использования пробирных клейм.


В отношении подозреваемого расследовано уголовно дело по части 1 статьи 181 Уголовного кодекса Российской Федерации (Несанкционированное использование государственного пробирного клейма, совершенное из корыстной заинтересованности). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.


В настоящее время уголовное дело передано в суд.


04 февраль 12:12 | : Происшествия

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