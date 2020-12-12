Заключенный онежской колонии не пожалел долларов за ослабление режима

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 52-летнего уроженца Ярославской области, отбывающего наказание в исправительной колонии № 16 ФКУ УФСИН России по Архангельской области, расположенной в городе Онеге, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и 46-летней супруги осужденного по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Следствием установлено, что в 2020 году отбывающий 20-летний срок лишения свободы за преступления против личности, собственности и общественной безопасности мужчина вступил в предварительный сговор со своей супругой, которая 21 октября 2020 года по его поручению передала взятку в размере 2 тыс. долларов США сотруднику исправительного учреждения за возможность перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания в исправительном учреждении с более мягким режимом. В связи с тем, что сотрудник колонии уведомил о склонении его к совершению коррупционного преступления, противоправные действия супругов были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.