Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенный онежской колонии не пожалел долларов за ослабление режима

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 52-летнего уроженца Ярославской области, отбывающего наказание в исправительной колонии № 16 ФКУ УФСИН России по Архангельской области, расположенной в городе Онеге, в совершении преступления,  предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному  лицу  за совершение заведомо  незаконных действий) и 46-летней супруги осужденного по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием установлено, что в 2020 году отбывающий 20-летний срок лишения свободы за преступления против личности, собственности и общественной безопасности мужчина вступил в предварительный сговор со своей супругой, которая 21 октября 2020 года по его поручению передала взятку в размере 2 тыс. долларов США сотруднику исправительного учреждения за возможность перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания в исправительном учреждении с более мягким режимом.  В связи с тем, что сотрудник колонии уведомил о склонении его к совершению коррупционного преступления, противоправные действия супругов были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 январь 08:59 | : Происшествия

Главные новости


"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ
Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (158)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20