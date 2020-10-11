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В Архангельске задержан «вор в законе» Гейдаров

По информации наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», на днях в столице Поморья сотрудниками полиции был задержан известный преступный авторитет Альберт Гейдаров (Алик Рыжий), коронованный в Архангельске в 2012 году в баре «Летний сад».

После коронования, Рыжий выступал в роли положенца по Архангельской области от московской ОПГ «солнцевские» и вступил в противоборство с другой преступной группировкой «шаманинские».

В 2015-м году он же был этапирован их Санкт-Петербурга в Архангельск, помещен в СИЗО №1, где был принят с почетом преступным сообществом.

Летом прошлого года Рыжий был выпущен из колонии условно-досрочно, что является нонсенсом для авторитетов его ранга.

У коллег-журналистов есть мнение, что Гейдаров может быть причастен к серии поджогов дорогих иномарок, принадлежавших представителям азербайджанской диаспоры, как составной части старого и недоброго рэкета.

08 январь 09:10 | : Происшествия

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