Обухом по голове. Пенсионерка из Архангельска уконтропупила бывшего супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, в 27 декабря 2020 года днем по месту жительства по улице Воронина в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанесла удар обухом топора по голове бывшему 68-летнему супругу. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, пенсионер остался жив. В настоящее время он находится в больнице.
В ходе допроса подозреваемая свою вину признала и пояснила следователю, что конфликт произошёл из-за того, что бывший супруг вел себя агрессивно и оскорблял ее.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Будет проверена версия подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего, который ранее применял в ней физическую силу.