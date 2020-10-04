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Обухом по голове. Пенсионерка из Архангельска уконтропупила бывшего супруга

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней жительницы областного центра, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в 27 декабря 2020 года днем по месту жительства по улице Воронина в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанесла удар обухом топора по голове бывшему 68-летнему супругу. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, пенсионер остался жив.  В настоящее время он находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала и пояснила следователю, что конфликт произошёл из-за того, что бывший супруг вел себя агрессивно и оскорблял ее.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Будет проверена версия подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего, который ранее применял в ней физическую силу.

28 декабрь 14:04 | : Происшествия

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