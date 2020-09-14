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Дело о гибели Ольги Анашкиной. Суд оставил приговор в силе, но не внял мнению семьи

Напомним о трагедии.

5 июля 2017 года жительница Северодвинска Ольга Анашкина стояла на тротуаре у светофора, когда туда со скоростью более 100 км/ч выехал «Хёндэ» под управлением Ефима Сергеева, 1991 г.р. Автомобиль уходил от столкновения с поворачивавшей на перекрёстке «Ауди», которой управлял Вячеслав Злобин. Сбил пешехода, опору светофора, леерное ограждение и врезался в дерево. Пешехода подкинуло до второго этажа. Повреждения потерпевшей: многочисленные переломы рук, ног, перелом основания черепа, ребер, позвоночника, разрывы внутренних органов, кровоподтеки… всё это говорит о силе удара. Шансов выжить у находившейся на его пути женщины не было.

Далее выясняется, что водитель «Хёндэ» водительских прав никогда не получал, а водитель «Ауди» лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге в августе этого года городской суд Северодвинска дает обвиняемым Сергееву и Злобину 2 года 6 месяцев и 2 года 4 месяца содержания в колонии-поселении соответственно. Что особенно нелепо смотрится на фоне 8 лет реальной зоны для актера Ефремова. Тем более, что и северодвинские авто-убийцы, по отзывам присутствовавших, вели себя в суде цинично, нагло, беззаконно и безнаказанно.

Оба осужденных подали апелляционные жалобы, в которых просят их оправдать. В свою очередь семья погибшей посчитала такой приговор слишком мягким и обратилась с соответствующим письмом к губернатору Цыбульскому.

И вот сегодня Архангельский областной суд подтвердил ранее объявленные сроки заключения, то есть, апелляция отклонена. По свидетельству очевидцев, осужденные, мягко говоря, были смущены.

При этом близкие Ольги Анашкиной остаются недовольны столь мягким приговором с учетом всех обстоятельств, а также поведения Злобина и Сергеева в ходе всего судебного процесса. Напомним, изначально сторона обвинения запрашивала 3,3 года лишения свободы Сергееву и 3,2 года Злобину.  

17 декабрь 14:24 | : Происшествия

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