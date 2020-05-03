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«Цыбульский, разберитесь». Семья погибшей северодвинки недовольна приговором

Об этой трагической истории мы писали неоднократно…

25 июля 2017 года жительница Северодвинска Ольга Анашкина стояла на тротуаре у светофора, когда туда со скоростью более 100 км/ч выехал «Хёндэ» под управлением Ефима Сергеева, 1991 г.р. Автомобиль уходил от столкновения с поворачивавшей на перекрёстке «Ауди», которой управлял Вячеслав Злобин. Сбил пешехода, опору светофора, леерное ограждение и врезался в дерево. Пешехода подкинуло до второго этажа. Повреждения потерпевшей: многочисленные переломы рук, ног, перелом основания черепа, ребер, позвоночника, разрывы внутренних органов, кровоподтеки… всё это говорит о силе удара. Шансов выжить у находившейся на его пути женщины не было.

Далее выясняется, что водитель «Хёндэ» водительских прав никогда не получал, а водитель «Ауди» лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

А позже начинается судебный «цирк с конями»

В итоге в августе этого года городской суд Северодвинска дает обвиняемым Сергееву и Злобину 2 года 6 месяцев и 2 года 4 месяца содержания в колонии-поселении соответственно. Что особенно нелепо смотрится на фоне 8 лет реальной зоны для актера Ефремова. Тем более, что и северодвинские авто-убийцы, по отзывам присутствовавших, вели себя в суде цинично, нагло, беззаконно и безнаказанно.

Сейчас оба осужденных подали апелляционные жалобы, в которых просят их оправдать. И не факт, что они будут отклонены…

84-летний отец погибшей Юрий Петрович Ельцов обратился в поисках справедливости к последней, на его взгляд, инстанции – Александру Цыбульскому…

 

10 сентябрь 08:11 | : Происшествия / Скандалы

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