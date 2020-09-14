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В Северодвинске задержан очередной половой разбойник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении  преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126  УК РФ (похищение человека) и  ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, подозреваемый, желая склонить бывшую супругу к совместному проживанию, подкараулил ее на улице и, преодолевая сопротивление, насильно посадил к себе в автомобиль. В салоне транспортного средства он изнасиловал потерпевшую, после чего отвез к себе домой и удерживал до утра следующего дня,  после чего отпустил.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечение в виде заключения под стражу.

16 декабрь 11:41 | : Происшествия

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