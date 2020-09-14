В Северодвинске задержан очередной половой разбойник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По версии следствия, подозреваемый, желая склонить бывшую супругу к совместному проживанию, подкараулил ее на улице и, преодолевая сопротивление, насильно посадил к себе в автомобиль. В салоне транспортного средства он изнасиловал потерпевшую, после чего отвез к себе домой и удерживал до утра следующего дня, после чего отпустил.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечение в виде заключения под стражу.