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На полигоне под Неноксой снова испытали что-то смертоносное

Еще в июле на печально известном морском военном полигоне у поморского села Ненокса (в стратегической близости от второго по населенности города Архангельской области Северодвинска) прошло испытание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».  

Только сейчас об этом удосужился сообщить журналистам военного издания командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

По его мнению, «запуск квазибаллистической ракеты прошел удачно, условная цель поражена».

В современной российской военной доктрине данный комплекс нацелен на уничтожение кораблей противника и его морского десанта.

Судя по всему, в преддверии именно этого испытания жителям села Ненокса было предложено временно покинуть свои жилища, о чем летом сообщали многие местные издания.

Напомним, что данный населенный пункт стал печально известен после инцидента, случившегося на этом самом морском полигоне в августе 2019-го, когда в результате взрыва жидкостного реактивного двигателя при испытаниях нового образца ракетного оружия погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Ну, а в Северодвинске счетчики Гейгера кратковременно зашкалили.

 

 

09 декабрь 13:45 | : Происшествия

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