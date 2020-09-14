На полигоне под Неноксой снова испытали что-то смертоносное

Еще в июле на печально известном морском военном полигоне у поморского села Ненокса (в стратегической близости от второго по населенности города Архангельской области Северодвинска) прошло испытание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Только сейчас об этом удосужился сообщить журналистам военного издания командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.
По его мнению, «запуск квазибаллистической ракеты прошел удачно, условная цель поражена».
В современной российской военной доктрине данный комплекс нацелен на уничтожение кораблей противника и его морского десанта.
Судя по всему, в преддверии именно этого испытания жителям села Ненокса было предложено временно покинуть свои жилища, о чем летом сообщали многие местные издания.
Напомним, что данный населенный пункт стал печально известен после инцидента, случившегося на этом самом морском полигоне в августе 2019-го, когда в результате взрыва жидкостного реактивного двигателя при испытаниях нового образца ракетного оружия погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Ну, а в Северодвинске счетчики Гейгера кратковременно зашкалили.