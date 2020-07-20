В Архангельской области раскрыто убийство почти 15-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 58-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствием установлено, что 2 ноября 2006 года в вечернее время на автодороге М-8 «Холмогоры» сообщением Архангельск- Москва обвиняемый, управляя автомобилем, допустил соприкосновение с двигающимся по встречной полосе транспортным средством. Водители остановили автомобили и вышли из них с целью выяснения обстоятельств дорожно- транспортного происшествия. Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар рукой по голове потерпевшему, от которого тот упал, ударившись головой об асфальтированное покрытие дороги. После случившегося обвиняемый с места преступления скрылся, а потерпевшего госпитализировали в больницу, где он скончался через несколько дней в результате тупой черепно- мозговой травмы.
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе оперативно- следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска, установлена причастность обвиняемого к причинению смерти по неосторожности.
Под тяжестью собранных доказательств он частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе словесного конфликта после дорожно- транспортного происшествия потерпевший его оскорбил. Он случайно нанес удар локтем в область лица потерпевшему во время надевания куртки. Полагая, что упавшему потерпевшему помогут люди, которые находились в его автомобиле, он уехал. В содеянном раскаивается.