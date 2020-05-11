В Вельске кочегар отмечал свой юбилей и подавился опилками

Вчера утром в котельной коммерческой организации, расположенной в городе Вельске, при проведении работ в бункере с опилками погиб 50-летний кочегар. По предварительным данным, руку работника затянуло в шнековый транспортер, и он задохнулся в результате попадания опилков в дыхательные пути. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Проверяется информация о нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в связи с празднованием им юбилея.