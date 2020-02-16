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Житель Новодвинска делал деньги на собственном паспорте

Вступил в законную силу приговор в отношении ранее судимого 24-летнего жителя г. Новодвинска Архангельской области Яцишина Антона Викторовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»).

Следствием установлено, что Яцишин А.В. за десять тысяч рублей предоставил третьим лицам,  в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, и в налоговый орган свой паспорт для создания и государственной регистрации юридического лица, где он являлся подставным лицом и фактически  управления данной организацией не осуществлял.

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Соломбальского судебного района г. Архангельска злоумышленнику назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. По совокупности приговоров, с учётом ранее назначенного условного срока лишения свободы, ему назначено окончательное наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

 

В Архангельской области с начала текущего года из-за внесения ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, привлечено пять лиц. Всем назначены обязательные работы от 180 до 230 часов.

Чаще всего преступники предлагают за 5-20 тыс. рублей стать учредителем или руководителем юридического лица. При этом владельцев паспорта уверяют, что им за это не грозит ответственность.

06 июль 10:53 | : Происшествия

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