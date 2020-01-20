Берегите детей! В Северодвинске еще один малыш выпал из окна и погиб

Очередной несчастный случай произошел 7 июня в Северодвинске. Двухлетний мальчик выпал с третьего этажа многоквартирного дома.
По предварительной информации, семья в дневное время спала в комнате с открытым окном. Ребенок, проснувшись, забрался на стоящий у окна стол, с него – на подоконник. Затем оперся на москитную сетку, которая под его весом выпала. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался от полученных травм.
Сотрудники полиции напоминают семьям с маленькими детьми о необходимости соблюдать бдительность и меры предосторожности. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна или балконные двери. Исключите возможность доступа малышей к подоконникам. Помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Они опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии. Пользуйтесь специализированными замками или другими системами, которые исключают возможность самовольного открытия окон детьми.
Берегите себя и своих близких!