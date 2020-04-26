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Жителя Коряжмы мошенники обнесли на три миллиона

В отдел полиции по городу Коряжме ОМВД России «Котласский» за помощью обратился 47-летний местный житель. По словам мужчины, 19 мая ему позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сообщила, что с его счета пытаются списать денежные средства. Чтобы мужчина не сомневался в том, что с ним общаются именно сотрудники банка, с телефонного номера, который указан на его банковской карте, с ним свяжутся ее коллеги. Звонок действительно поступил с номера, очень похожего на номер «горячей линии» банка. Незнакомец назвался сотрудником юридического отдела и предложил обезопасить накопления жителя Коряжмы, переведя их на другие, безопасные счета. Также звонивший сообщил, что им уже подготовлены документы в полицию с сообщением о попытке кражи денежных средств и совсем скоро с мужчиной созвонятся сотрудники органов внутренних дел.

Когда жителю Коряжмы поступил звонок с короткого номера, похожего на номер вызова экстренных служб, у него уже не осталось сомнений в том, что все, о что ему говорят – правда. Собеседник представился начальником отдела полиции, подтвердил, что к нему поступили документы от сотрудников банка, и посоветовал жителю Коряжмы строго следовать инструкциям работников финансового учреждения.

Мужчина снял с карты все накопления и на протяжении четырех дней с помощью банкомата переводил их на различные счета, которые ему сообщали по телефону.

На четвертый день общения, жителю Коряжмы сообщили, что деньги находятся в безопасности, а вот злоумышленники пытаются оформит на его имя кредиты сразу в трех банках и настойчиво посоветовали опередить их, взяв кредиты и переведя средства  на те же безопасные счета.

В одном из финансовых учреждений мужчине одобрили кредит на 100 тысяч и он тут же  отправил их злоумышленникам. В двух других банках ему отказали и попросили привести дополнительные документы. Только когда якобы сотрудник полиции отказал ему в выдаче официальной справки, которую можно предъявить для ускорения получения документов, житель города Коряжма засомневался в правдивости происходящего и обратился в полицию.

В общей сложности потерпевший совершил через банкомат почти 230 операций по переводу денежных средств, перечислив мошенникам свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.  

27 май 14:29 | : Происшествия

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