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В Архангельске выясняют, почему в прошедшую субботу ребенок выпал из окна

16 мая 2020 года вечером из окна квартиры, расположенной на 2 этаже деревянного дома по улице 100 Дивизии в городе Архангельске, выпал 3-летний мальчик. В настоящее время ребенок с подозрением на сотрясение головного мозга находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, ребенок выпал из открытого для проветривания окна, когда его мама на несколько минут отлучилась из детской комнаты на кухню.

Несмотря на то, что ранее Следственное управление обращалось к родителям и всем, кто присматривает за маленькими детьми, проявить бдительность, так как в мае текущего года уже несколько детей получили травмы в результате падения из окон и балконов вследствие беспечного отношения родителей к их безопасности, это не предотвратило новых происшествий.

Следственное управление призывает родителей, которые несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, не оставлять их без присмотра!

18 май 10:47 | : Происшествия

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