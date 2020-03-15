В Архангельске рецидивист-велосипедист ограбил пенсионерку

10 мая на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Архангельску поступил сигнал срабатывания КТС. Для проверки причины нажатия кнопки тревожной сигнализации по указанному адресу выехал наряд Росгвардии.
Правоохранители установили, что вызов был сделан работниками охраняемого объекта по просьбе потерпевшей 1959 года рождения, у которой неизвестный на велосипеде у дома 23 по улице Тимме вырвал из рук сумку с имуществом (кошельком с деньгами, мобильным телефоном, банковской картой и документами) и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 18 тыс. рублей.
Уточнив приметы нападавшего, сотрудники начали обследование прилегающей территории и спустя непродолжительное время на перекрестке улиц Обводный канал и Гагарина выявили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, побои и побег из-под стражи.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж).