В архангельской колонии изобличен идейный террорист из Нижегородской области

Тридцатишестилетний гражданин Российской Федерации уроженец г. Городец Горьковской (ныне Нижегородская) области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, в период с 25 декабря 2018 года по 12 января 2019 года, находясь в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый путем публичного размещения информации на общедоступном сайте сети Интернет заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.