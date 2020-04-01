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В архангельской колонии изобличен идейный террорист из Нижегородской области

Тридцатишестилетний гражданин Российской Федерации уроженец г. Городец Горьковской (ныне Нижегородская) области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, в период с 25 декабря 2018 года по 12 января 2019 года, находясь в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый путем публичного размещения информации на общедоступном сайте сети Интернет заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

30 апрель 11:18 | : Происшествия

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