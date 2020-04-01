Дело «убийцы на Тойоте» Константина Худякова передано в суд

Трагедия произошла 22 февраля на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта. В вечернее время водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» 1981 года рождения сбил 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В нарушение Правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре разыскиваемый автомобиль с характерными механическими повреждениями был обнаружен на улице Сибиряковцев. Спустя некоторое время предполагаемый виновник аварии был задержан.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд.
От редакции: Напомним, что владелец упомянутого джипа строительный подрядчик Константин Худяков известен в Архангельске как участник нескольких уголовных процессов, в которых он выступал в качестве «подсадной утки». О его неблаговидной роли в судьбе экс-директора «Горсвета» Романа Захарова читайте здесь.