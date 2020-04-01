Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело «убийцы на Тойоте» Константина Худякова передано в суд

Трагедия произошла 22 февраля на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта. В вечернее время водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» 1981 года рождения сбил 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. В нарушение Правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре разыскиваемый автомобиль с характерными механическими повреждениями был обнаружен на улице Сибиряковцев. Спустя некоторое время предполагаемый виновник аварии был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд.

От редакции: Напомним, что владелец упомянутого джипа строительный подрядчик Константин Худяков известен в Архангельске как участник нескольких уголовных процессов, в которых он выступал в качестве «подсадной утки». О его неблаговидной роли в судьбе экс-директора «Горсвета» Романа Захарова читайте здесь.

29 апрель 10:25 | : Происшествия

Главные новости


Метод Цыбульского, или Кадры решают ВСЁ
Ремарка к отчету Игоря Годзиша: Архангельск грязный, потому что у него отняли деньги
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (287)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20