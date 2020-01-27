Коронавирус достал до Котласа?

Выявлена первая пациентка с COVID-19 в Котласе.
Возраст- 21 год.
Произведена госпитализация в инфекционное отделение. Заболевание протекает с симптомами ОРВИ, состояние больной удовлетворительное.
Подтверждение анализа будет проходить в референс-лаборатории Новосибирска.
Инфекционное отделение переведено на режим работы с COVID-19.
Далее пациенты с другими инфекциями будут госпитализироваться в инфекционное отделение Коряжемской ЦГБ.
В настоящий момент в Архангельской области официально подтвержденных диагноза - инфицированные находятся в инфекционном отделении Областной клинической больницы столицы региона.