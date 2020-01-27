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Коронавирус достал до Котласа?

Выявлена первая пациентка с COVID-19 в Котласе. 
Возраст- 21 год. 
Произведена госпитализация в инфекционное отделение. Заболевание протекает с симптомами ОРВИ, состояние больной удовлетворительное. 

Подтверждение анализа будет проходить в референс-лаборатории Новосибирска. 

Инфекционное отделение переведено на режим работы с COVID-19.

Далее пациенты с другими инфекциями будут госпитализироваться в инфекционное отделение Коряжемской ЦГБ.

В настоящий момент в Архангельской области официально подтвержденных диагноза - инфицированные находятся в инфекционном отделении Областной клинической больницы столицы региона.

27 март 07:01 | : Происшествия

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