Мало земли! В Нарьян-Маре посадили инженера по благоустройству

В Нарьян-Маре бывший главный инженер МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» осужден к длительному тюремному заключению с крупным денежным штрафом за получение взятки и хищения имущества предприятия.
Приговором Нарьян-Марского городского суда бывший главный инженер МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия и бездействие, группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) четырех эпизодах ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).
Судом и следствием установлено, что главный инженер и директор МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» в 2018 году вступили в преступный сговор с целью получения незаконного вознаграждения от предпринимателей округа за возможность приобретения растительного грунта, произведенного предприятием, по ценам ниже установленных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян- Мар».
Согласно распределенным ролям директор осуществлял переговоры и получение денег от предпринимателей, а главный инженер – беспрепятственный вывоз растительного грунта с земельного участка организации.
Обвиняемые совершили хищение имущества предприятия, а именно растительного грунта, растратив его в пользу директоров четырех организаций, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого АО, причинив ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн. руб.
Кроме того, в 2018 году злоумышленники получили от руководителя одной из организаций г. Архангельска взятку в виде денег в размере 189 500 руб. за предоставленную возможность приобретения растительного грунта по заниженной цене. Они намеревались похитить около 1500 кубометров растительного грунта стоимостью 3 млн. рублей, принадлежавшего муниципальному предприятию. Однако довести своё преступление до конца коррупционерам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
Уголовное дело расследовано Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе следствия инженер полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Ранее, генеральному директору предприятия назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, со штрафом 3,5 млн. руб. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.